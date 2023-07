Planta de carbonato de litio tiene un 93% de avance y se prepara para producir 15.000 toneladas métricas al año

Este complejo industrial a cargo de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB ) fue diseñado para utilizar la materia prima de las piscinas que se empezaron a construir en 2012, durante la gestión del ex presidente, Juan Evo Morales.

Salvador Omar Beltrán, gerente de Proyectos de la Planta Industrial de Carbonato de Litio, indicó que las condiciones en que se encontró la factoría, hace un año, “era la de una planta en inicio de construcción, pese a que ya tenía tres años de haber comenzado los primeros trabajos. Había una fiscalización y supervisión que no eran las correctas, pero desde que un nuevo equipo se hizo cargo del complejo se hizo una reingeniería para que la planta pueda ser eficiente y eficaz. Esperamos ponerla en marcha hasta el 6 de agosto”, adelantó.

Franklin Molina, ministro de Hidrocarburos y Energía, remarcó que una vez que la planta se encuentre produciendo al 100% de su capacidad instalada, las 15.000 TM, “el país podrá percibir unos $us 600 millones al año. Eso si se mantienen estables los precios, pues el año pasado se ubicaron en un promedio de $us 75.000 la tonelada métrica, por lo que los ingresos pueden ser mayores”, indicó Molina. El actual precio internacional del carbonato de litio se ubica en los $us 40.000 la tonelada métrica.