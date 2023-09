Plantean la intervención de 45 campos maduros para frenar colapso petrolero

“Hemos tocado fondo”, esta frase resume la situación hidrocarburífera en Bolivia, y no es para menos. Los propios datos de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) señalan una caída en la producción del 35% entre 2014 y 2023. Ante esto, la estatal apunta a un plan exploratorio que contempla reactivar campos maduros. Dos especialistas consultados por EL DEBER afirman que la idea de YPFB es buena, pero está condicionada a un factor clave: modificar las reglas de juego para que la reexploración de estos yacimientos sea atractiva , de lo contrario, todo puede quedar en nada.

El ex gerente de Producción de YPFB, José Escobar Rosas, señaló que actualmente en todo el país hay 45 campos maduros que pueden ser aprovechados a través de nuevas tecnologías y modificación de las reglas podrían aportar muchos gas y petróleo.

Para Escobar, lo más importante es hacer la recuperación de campos petroleros, lo que permitirá incrementar la producción de combustibles líquidos en muy poco tiempo. Observó que actualmente la operadora ha centrado sus esfuerzos en la búsqueda de líquidos en zonas no tradicionales, como en Madre de Dios.

Actualmente, estos campos tienen un alto costo de mantenimiento debido a que las operadoras no hacen ninguna inversión.

“Ya no perforan, no reacondicionan, limitan el uso de tecnologías nuevas y también asignan muy poco presupuesto”, dijo.

No obstante, Escobar sostiene que haciendo uso de tecnologías, como la inyección de agua alterna con gas, la inyección de misiles de hidrocarburos, la inyección de gases inéditos como CO2 y nitrógeno, y diferentes métodos químicos se pueden reactivar la producción de estos proyectos.

Según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en 2020 se destinaron $us 768 millones para la importación de combustible en líquidos. En 2021, el monto subió a $us 2.132 millones, mientras que en 2022 esta cifra se disparó a $us 4.231 millones.