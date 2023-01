Plantean retos a los aspirantes a presidente del comité cívico cruceño

Ese es el marco en el que se ha bajado la bandera a cuadros para la elección del nuevo presidente del Comité pro Santa Cruz, dado que Rómulo Calvo ya no puede ser reelecto. Cuatro expresidentes de la institución lanzaron algunas recomendaciones para quienes aspiren a la silla presidencial cívica, lo hacen después de que se lanzó la convocatoria a la elección de presidente y vicepresidentes del ente cívico (2023-2025) para el 11 de febrero. El expresidente cívico, Germán Antelo, dijo que quien asuma las riendas de la institución cívica debe ser una persona idónea y transparente para que conduzca el destino de la región, dentro del marco democrático y de la Constitución Política del Estado (CPE). “ No necesitamos caudillos, necesitamos gente que trabaje en equipo porque va a representar a centenares de instituciones y a la población cruceña, desde el punto de vista económico, productivo, social, indígena y gremial, entre otros”, dijo Antelo y agregó que el próximo presidente cívico tiene que entender que el Comité pro Santa Cruz es una institución plural, tolerante y que siempre está abierta al diálogo. En tanto, el expresidente cívico, Carlos Dabdoub, consideró que el sucesor de Rómulo Calvo tiene que ser una persona con experiencia en las luchas cívicas y conocedora de la realidad cruceña. “Tiene que interpretar a cabalidad el sentimiento que tiene Santa Cruz, que es el de la lucha por la democracia y libertad. Podrá ser hombre o mujer, pero tiene que tener estas características”, señaló. A su vez, Herland Vaca Diez, presidente cívico en la gestión 2011–2013, dijo que es el momento de que el presidente o vicepresidente tiene que ser una mujer o un indígena.

“Tiene que ser la hora de la inclusión y apertura, donde realmente estén representadas las personas del pueblo que históricamente no han tenido la representación que merecen”, dijo Vaca Diez, que sostuvo también que la nueva dirigencia cívica no puede perder el liderazgo regional porque se necesita la unidad de las instituciones que representan a Santa Cruz para que se marche en una sola dirección.



Por su parte, el expresidente cívico, Fernando Castedo, recalcó que se tiene que continuar la línea que tiene el comité, además de potenciar el trabajo en equipo y usar “bastante la cabeza” porque actualmente la región se encuentra en un momento crítico.



“Lo que el Comité pro Santa Cruz debe hacer, además de luchar por las demandas regionales y nacionales, es consolidar la unidad que necesita el país. Tenemos buenos líderes, hay que verlos en cancha y apoyarlos en base a la unidad”, afirmó Castedo.



Cronograma y requisitos



El secretario de la Junta Electoral del ente cívico, Roberto Gutiérrez, indicó que la elección para presidente y vicepresidentes del Comité Cívico se realizará el sábado 11 de febrero y donde el presidente saliente, Rómulo Calvo, hará un informe de gestión.



También agregó que todo el cronograma electoral comienza el 25 de enero con la primera sesión primaria, donde los 24 sectores institucionales que forman parte del ente cívico elegirán a sus directores, titular y alterno, que serán posesionados el 11 febrero.



“Los precandidatos son nominados en las primeras de cada sector y las provincias cruceñas. Una vez que se tiene a los precandidatos, estos deberán presentar los documentos que acrediten que son cruceños de nacimiento o de padres cruceños y también el certificado de Registro Judicial de Antecedentes Penales (Rejap), que muestren que no tienen antecedentes penales, entre otros documentos”.



Calvo descartó su postulación a la reelección. “No puedo tener un discurso, si no doy el ejemplo. Soy una persona que respeta la ley. Y en el Estatuto del Comité claramente se estipulan dos años de mandato”, manifestó Calvo. Junto a él fueron elegidos para la gestión 2021-2023 Fernando Larach, como primer vicepresidente, y Stello Cochamanidis, segundo vicepresidente.