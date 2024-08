Pletóricos de íes

Y a nadie se le ocurrió organizar un referendo pues es impensable someter este tipo de decisiones, como tampoco la de la política impositiva, porque obviamente se pueden conocer de antemano los resultados: 99 por ciento (si no el 100 por ciento) a favor de subsidios y reducción o eliminación de impuestos.

La pregunta sobre la asignación de escaños en la Cámara de Diputados también da muestra que el primer mandatario está consciente de que no tiene la capacidad de cumplir y hacer cumplir la CPE que norma que se hace la asignación de escaños en función a los resultados del censo. Sin duda, es una tarea dura, pero para eso hay autoridades del Órgano Ejecutivo y el Órgano Electoral para hacerlo.

Por último, la pregunta sobre la reelección presidencial muestra el terror que el mandatario tiene a su jefe partidario y antecesor, el expresidente fugado, y quiere poner a la ciudadanía a su servicio. Esto, porque no tiene el valor de decir con absoluta claridad que Evo Morales no puede ser nuevamente candidato a la Presidencia o, a la inversa, si cree que Morales puede ser candidato, decirlo sin ambages, y no someter a la población a una tensión innecesaria.