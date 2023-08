Población: El 60% es clase media y percibe de Bs 903 a 4.515 al mes

El 60,1% de la población boliviana ya es de clase media , destacó el Gobierno, que pone en esta categoría a las personas con ingresos laborales y no laborales de entre Bs 903 y 4.515 en el área urbana y de entre Bs 638 y 3.190 en zonas rurales. Analistas cuestionan esos rangos y la forma de medirlos.

¿Y qué significa esto? De acuerdo con una explicación del Instituto Nacional de Estadística (INE), “una persona es clase media en la medida que sus ingresos (laborales y no laborales) se encuentren entre una a cinco veces la línea de pobreza moderada”.

Precisó que “los ingresos laborales son aquellos que se obtienen de una actividad económica principal o secundaria determinada por el CIUU Rev4 (Clasificación Industrial Internacional Uniforme) o el CAEDEC (Código de actividad económica y destino del crédito)”, mientras que “los ingresos no laborales son transferencias monetarias no condicionadas u otras que no están asociadas a la ocupación en la actividad económica principal o secundaria”.