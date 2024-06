Poca claridad en cifras del BCB

José Luis Contreras C.,



Analizado el balance del BCB al 31 de diciembre de 2023, y dada la poca claridad del swap de US$2,5 mil millones, equivalente a más del 5% del PBI, es evidente que navega en aguas turbias y que se protege con leyes y normas hechas a su medida para que todo esté “respaldado” no obstante los riesgos imprudentes que asume con dinero de los bolivianos.



Me refiero específicamente a los créditos otorgados a empresas públicas. A pesar de prohibiciones en la ley del BCB, a la fecha de análisis, amparado por otras Leyes Financiales y Resoluciones de Directorio, el BCB otorgó más de Bs36 mil millones a ENDE, YPFB, YLB y San Buenaventura, o sea más de 3 veces su patrimonio de Bs11 mil millones.



Desde un punto de vista de gerencia de riesgo, la propia norma de la ASFI prohíbe prestar a un solo acreedor mas del 20% de su patrimonio que el BCB ha logrado evadir por medio de leyes a medida, librando así de responsabilidad a los directivos que aprueban estos desembolsos.



Adicionalmente, el BCB expone estos créditos en sus estados financieros a capital desembolsado, o sea, no efectúa un análisis crediticio sobre el deterioro de la capacidad de pago de estas empresas; deterioro que, claramente YLB (total desembolsado Bs5,6 mil millones) y San Buenaventura (EASBA) (total desembolsado Bs1,8 mil millones) han sufrido, la primera retrasando su producción en varios años y la segunda produciendo solo 25% de su capacidad por falta de materia prima no obstante créditos a agricultores para que siembren caña.



Los Bs19,8 mil millones prestados a ENDE son también cuestionados ya que, por política contable de sus subsidiarias (en contravención con las generalmente aceptadas), los proyectos que estos dineros financiaron, por ejemplo, para Empresa Eléctrica Corani S.A., son expresados al costo sin que sea “posible establecer con certeza cual es la situación de dichos proyectos y el posible efecto que pueda tener en los estados financieros”, de acuerdo a sus estados financieros auditados.



Acorde normas de la ASFI, los créditos a YLB y EASBA estarían calificados en el mejor de los casos, con una D (prestatarios con flujos de caja insuficientes para cancelar intereses y por tanto el pago a capital es incierto) correspondiendo un castigo del 50% o sea de por lo menos 1/3 del patrimonio del BCB solo en estas operaciones.



Sujetándose a reglas propias, ajenas a políticas de riesgo de la ASFI, de contabilidad generalmente aceptadas, contando oro no certificado como reservas internacionales, etc. etc., el BCB es parte del problema de transparencia del Estado.