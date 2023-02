Poder (a como dé lugar)

Nadie en su sano juicio, peor aún con estudios superiores y en el extranjero, (admitiendo la realidad de que afuera hay mejores universidades o institutos) puede creer que el camino del país sea el del Socialismo del SXXI, o sea, la vía revolución soviética, la de Cuba (3 horas diarias de racionamiento eléctrico, febrero 2013), la Venezuela bolivariana chavista, o de la Nicaragua de Ortega. Ninguno de esos países puede ser un buen puerto para la salida de la pobreza; quien sostenga aquello después de haber visto la desastrosa situación en la que viven los ciudadanos de esos países puede sostener una charla, no digo discusión, una charla, reitero, de 5 minutos que muestren las ventajas de esas economías.

El caso boliviano es la constatación de que “con plata, hasta la pobreza es llevadera”; en efecto, la ley del petróleo de los últimos tiempos democráticos liberales, que repartió de otra manera los ingresos entre las transnacionales y el Estado (Ley Hormando Vaca Díez) le abrió el camino, al que haya venido luego de él, de recibir ingresos multiplicados por muchas veces, como, en efecto, sucedió con Evo Morales que “nacionalizó edificios”, que terminó pagando por su “revolucionario acto”, porque no movió una coma, del texto porque no había necesidad de ello y, fue el gran beneficiado de la extracción del gas y el poco petróleo que le quedaba al país. No dieron resultados las exploraciones y así estamos.

Recursos Naturales extraídos como si nunca se fueran a terminar, le llenaron de dólares, las cachas al huido y este se dedicó a gastar mal, invertir peor, corromperse y corromper al que le servía, llegando al extremo de mentirle al país de que estábamos asentados sobre un “mar de gas”; como dijo el sinvergüenza ministro Sánchez, que lo comunicó al país después de haber acordado con Evo Morales “la buena nueva” con la mirada puesta en el proceso electoral en el que tuvo que hacer fraude, para tratar de no irse a su casa, y terminó, rendido por las evidencias y el empute de la gente, huyendo a México y vacacionando en Argentina.

El 2010, en diciembre hubo una señal que no entendieron: Morales decidió, apurado por las circunstancias, eliminar el subsidio de las gasolinas y el diésel; recuerden que aseguró que se les estaba dando el valor real y, estos se incrementaron en 72% en el caso de las gasolinas y 82% del diésel y, la población no lo aceptó y el hombre, volvió al congelamiento de precios después de 6 años; claro, estar en el poder y subvencionar cualquier cosa con “la plata de todos”, es mejor que no estar en el gobierno y, sin poder.

Hubo algunos años buenos después de ello, pero por precios en materias primas y exportaciones de productos no tradicionales, pero nada más que eso, aunque Morales los aprovechó, para hacerse museos, canchas de plástico por montones, un satélite que hizo llorar a dos ministras y al vicepresidente y, a seguir gastando, fábrica de urea que no equilibra gastos hasta ahora, en fin. Como sea que haya actuado, lo evidente es que la verdad no llegaba a la gente y el que huyó aún tenía crédito antes del fraude, el mismo crédito que recibió Arce Catacora, “el arquitecto del éxito económico”. Daba la impresión de que la subida de los precios y no de las producciones, tenía que ver con las políticas del ministro, que decía aplicar fórmulas “locales”, que mantenían los precios subvencionados y otras cosas en las que a la gente le gusta creer porque dan “sensación de bienestar”. Subieron los sueldos, a veces más, otras muy poco, pero nada le daba a la gente la idea de que algún día se podría acabar todo.

Y estamos “en esos días”; las RIN que caen desde hace como 8 años y que solo aguantan “acasí” para unos 40 días de importaciones, sin gas en plantas ni en pozos para atender mercados extranjeros y el mercado local en lo referido a Industria para la generación de su propia energía eléctrica. Estamos con escasez de combustibles, con deudas a las distribuidoras extranjeras, sea en Paraguay, Argentina o Perú, desde donde ahora no se puede traer (aunque mientan los de YPFB, que sí), sin poder colocar bonos, es decir en la orilla y, como son “revolucionarios”, están dispuestos a dar un paso adelante, al abismo y, ahí van, tras de 35 emprendimientos nuevos que muchos especialistas en asuntos de Estado, aseguran serán elefantes blancos (la verdad es que el color es lo de menos, porque pocos creen que los verán).

El dólar, el “maldito y amado dólar” comenzó a moverse para arriba desde que la mala política comunicacional del gobierno asustó a la gente y ofreció precios especiales (y condiciones también), llegando al máximo de la cotización a exportadores y, parece que también a los que reciben remesas enviadas por las personas a las que el país expulsó por no tener trabajo ni buenas condiciones para ellos… en fin; ahí vamos, pensando cómo hacemos para cruzar nuestro propio Rubicón.

Y no se diga lo del oro… no les cree nadie, pudieron armar mejor su paquete, dar certidumbre de que estaban buscando acopiar y luego, cuando se tenga las bóvedas en buen nivel, plantearnos ganar dinero vendiendo un 20 o 25%, para generar un circuito de ingreso extra, pero no, los elefantes blancos de carne y hueso (nadie los puede ver) hacen un proyecto de ley donde “salta a la vista” que lo que quieren es, vender lo que hay, que no es mucho pero es “nashonal”… está escrito en unos 4 artículos… entonces, conociendo que estos son como el Pac Man del jueguito que come sin llenarse, el país entero desconfía con razón y, así les va.

Pero como todo lo hacen dispuestos a “adelantarse en la carrera electoral”, ahora don Arce Catacora busca desplazar a su mentor, Morales y aprovechar que no hay nadie al frente y como están buscando distraer todo lo de arriba, arremeten contra el secuestrado Camacho (la cámara de video y las prohibiciones), y ponen al hombre de “saco rojo” a disparar contra la ex presidenta J. Áñez, dizque porque no tiene nombramiento del TSE, al que Morales había despachado a su casa 2 días antes de la llegada de la señora a La Paz, como salida pacificadora que le permita ser presidente hasta enero. Convengamos que el tiempo en ejercicio es documento. Y ahora abren proceso contra C. Mesa, por si se mantiene en carrera y ahí van… y apostaron a aumentar el pleito con Wilfredo. Chávez metiéndose con la Iglesia, con 4 obispos que facilitaron la pacificación en el marco constitucional a pedido del propio Morales por la vía de Manuel Canelas; no les dio resultado pero el pleito está “depositado “y el no hacerlo no importa, lo que importa es mostrar fuerza porque ellos tienen el poder de hacerlo, Aunque la Fiscalía lo haya rechazado y aparezca Lima Magne a decir que eso no va. Bolivia, 100%.

Y, sacan a sus “interculturales” a que vuelvan a una propiedad avasallada, de donde los sacaron y los dejaron ir sin procesos de ningún tipo hace unos 10 días y los mandan a entrarse otra vez a la misma propiedad, solo para mostrar que pueden hacerlo, porque tienen Poder y riegan incertidumbre en tiempos pre zafra de soya, para que de esa manera los exportadores vayan callados a dejar sus “quintos gringos” al BCB, pagándoles mejor que nadie en este país… y así vamos; mientras, la desindustrialización, ya se haga ver en algunas regiones del país.

Pero, se encuentran con piedras en el camino; el otro MAS, el de Morales, que hizo lo que le dio la gana y benefició a Zapata Montaño, a “la Noe”, aunque a esta no sabemos con qué , salvo el vehículo de la Gobernación de Cochabamba y su amancebamiento en Buenos Aires, sin contar las tropelías económicas y los disparates gastados en estadios y escuelas del Alba que ahora son nada… bah… edificios semi vacíos, sin contar la centena y fracción de muertos y los cientos de detenidos y abusados, en fin… esos masistas arremeten contra el “hijo presidencial” acusándolo de meterse en el negocio como si fuera el “capo del litio” en Bolivia, como si en el país no se supiera que hizo lo que le dio la gana en YPFB, que negoció con los rusos y chinos, que “trateó”, con la urea y las plantas de diésel sintético; que antes de ser gobierno “con el primer papá del país” ya se lo cuestionaba por créditos vinculados y de privilegio, según anotan los estudios e investigaciones del IDIF supuestamente recibidos en el BUNION, como si no fuera vox populi de que sería quien negocia con Pan American la compra de diésel, gasolina y petróleo (en Argentina), mientras es de dominio público, también que en la Chiquitania, su hermano, se encargaría de ”comprar” propiedades ganaderas, vacas y que estaría invirtiendo en el rubro, en arreglo con menonitas, bajo la mirada del “experto” en economía (lograrán hacerse de Quita Zapato)? . ¿A quién creen que pueden engañar estos? El país sabe quién es quién.