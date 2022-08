Policía no sabe dónde está el encapuchado prófugo; los periodistas se declaran en emergencia

La Policía no conoce el lugar exacto donde se encuentra Nicolás Ramírez Taboada, integrante de un grupo de encapuchados armados, avasalladores de tierras, que tiene mandamiento de apremio por el ataque, con secuestro y torturas a policías, periodistas y obreros civiles en el predio Las Londras. Ramírez Taboada, junto a un grupo de integrantes de la denominada Federación Especial de Comunidades Interculturales Productores Agropecuarios San Julián Norte, salió el lunes en una conferencia de prensa en San Julián y amenazó a los periodistas, a los policías, a jueces y fiscales. A los policías les dijo inútiles, serviles, abusivos; a los periodistas los llamó mentirosos y los amenazó con procesos penales; además dio un ultimátum para que se retire de circulación el libro Periodistas vs. terramafia, mientras que a los fiscales y jueces los llamó incapaces y dijo que se dejan utilizar. Luego de la desafiante aparición pública del prófugo Nicolás Ramírez, el periodismo nacional emitió una declaratoria de estado de emergencia permanente en defensa de los principios de la libertad de expresión, en busca de justicia para los periodistas que el 28 de octubre de 2021, fueron secuestrados, torturados y vejados en Las Londras.

“Si usted tiene información”



El subcomandante de la Policía de Santa Cruz, Edson Claure, consultado sobre las amenazas del sujeto con orden de apremio, dijo que se sigue investigando para dar cumplimiento a su captura.



Cuando los periodistas le consultaron porqué la Policía no actúa de oficio para detener al encapuchado, respondió que se está actuando.



El coronel Claure, pidió a los periodistas: “Si usted tiene la información acerca de dónde está la persona... porque San Julián es grande”.



Claure recordó que para ejecutar las primeras detenciones de Paulino Camacho y de Sixto Ever Canaza se trabajó bastante para obtener información precisa de los buscados. Manifestó que en este caso no hay información ni detalles precisos.



Hay que recordar que en la captura de los dos acusados hubo resistencia y ataque armado a policías y fiscales.



El coronel aseguró que en Las Londras permanece de manera permanente el comandante de la Policía, Jhonny Omar Chávez Bascopé, junto a un contingente de al menos 250 efectivos, que realizan acciones de resguardo para evitar enfrentamiento entre las partes en conflicto.



Dijo que no se procedió a detener a ninguna persona, tampoco se encontró a los sujetos armados.



Reconoció que en pasados días se registró un herido de bala, pero aseguró que en el lugar no se encontraron cartuchos ni evidencias de disparos, por lo que hay un proceso de indagación.



Respecto a las declaraciones del prófugo Nicolás Ramírez Taboada de tildar de inútil y servil a la Policía y de amenazar, Claure dijo que las apreciaciones personales se las tendrán que evaluar en un proceso a su tiempo.