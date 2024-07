Política y valores

¿Cuál fue el recorrido del desastre social y político en Bolivia? Una pregunta polémica y además complicada, pero podríamos intentar una respuesta. Desde mediados del siglo pasado el recorrido político y social boliviano se ajustaba en la mayor parte del tiempo a los fenómenos que sacudían para bien unos, y para mal otros, el conjunto de los países latinoamericanos. Podríamos decir que se inscribía en un patrón de conducta política que se aplicaba a todos los países de la región y que funcionó, todo el tiempo en que funcionaron las oligarquías o las dictaduras.

El 2005 la victoria del MAS con Evo Morales inició un periodo que rápidamente se desplazó desde una perspectiva democrático-popular hacia un proyecto de naturaleza étnica y racial. En gran parte dado que la única manera en que el proyecto fascista del MAS podía ejecutarse en el horizonte de las razas que lo fundamentaban, era negando la República e intentando construir un estado en la misma línea en que Mussolini soñaba con revivir el Imperio Romano, o Hitler construir un Imperio Ario. Morales y sus acólitos soñaban con reconstruir un imperio indígena a la mejor usanza del incario; Choquehuanca se declaraba, en consonancia con estas ideas, el ultimo Inca heredero legítimo de Atahualpa. Cierto o falso resultaba una aspiración inútil en el concierto de la globalización y la mundialización planetaria que vivimos, peor aún, en medio de las inconmensurables transformaciones propias de la sociedad del conocimiento.

El proyecto “pluricultural” resultó un fracaso no solo porque todas las fórmulas intentaron reavivar la llama de las pasiones raciales que, en la subjetividad social, se asociaban a los experimentos de Mussolini y el fascismo italiano o al nazismo alemán de Hitler, empero, para montar el Estado Plurinacional había que desmontar el republicano y eso fue lo que pasó. “Desmontar” el Estado Republicano conllevaba la necesidad de eliminar todas sus instituciones, incluidas las democráticas, y esa tarea sistemática terminó dejándonos una sociedad desinstitucionalizada en todos los aspectos de la vida moderna.

Las instituciones son esas estructuras sociales cuya misión es reproducir y promover un amplio conjunto de valores. Estos valores se expresan en comportamientos, actitudes, percepciones etc. es decir en la manera en que actuamos y reaccionamos ante los acontecimientos de la vida cotidiana, en economía, en política, en religión, en moda etc. etc. se entiende pues que desinstitucionalizar es eliminar los valores, y allí donde no hay valores que se respeten no hay normas que se ejecuten. Esta es la razón por la que cuando afectamos la institución que conocemos como “familia”, por ejemplo, se incrementa la probabilidad de que sus miembros desarrollen comportamientos no aceptados por la comunidad. Lo mismo sucede con la honestidad, la justicia, la equidad, la política, el derecho etc.

Cuando la política esta desinstitucionalizada reduces a polvo las formas de organización política de la ciudadanía, es decir, trastocas los mecanismos de representación via partidos u otros grupos y la participación ciudadana democrática. Si despojas de valores las instituciones sociales lo que nos queda es lo que nos dejó el MAS; un país devastado en que cualquier cosa es posible. Ya se hace extremadamente débil el temor al castigo, a la desaprobación social y se debilitan al extremo los patrones morales, éticos, de justicia etc. A esas alturas los límites entre lo bueno y lo malo, entre lo ético y lo antiético, entre los honesto y lo deshonesto, entre el honrado y el corrupto se hacen poco claros, y por esta razón, el imperio de la impunidad es la madre putativa del régimen.

En síntesis, la política masista ha logrado en su fallido intento por crear el Estado Plurinacional desarticular todas las instituciones, y las formas en que las sociedades modernas logran ajustar sus instituciones en los marcos de una convivencia pacífica, duradera y democrática. Queda claro, en consecuencia, que la herencia del masismo es un país en que la degradación de la moral, la ética, la conciencia y hasta el discurso solo reflejan el fracaso de un proyecto que se condenó a muerte, no solo por racista y discriminador, sino por la mediocridad que lo acompaña.