Políticos ven que la pacificación está en manos de la justicia y la Asamblea

Como Arias, subrayó que las preguntas llaman a la participación de otros actores más allá del Gobierno. “Se traslada a la Asamblea la responsabilidad de poner en una ley lo que dice el decreto. Que una comisión discuta la base jurídica de un nuevo relacionamiento con el Estado boliviano, la convocatoria al resto de los departamentos para que sigan con la medida y por último, las 72 horas de plazo para la liberación de los 20 detenidos. Más allá de que piensen que la justicia esté controlada por el Gobierno, ese es un tema que no le corresponde al Órgano Ejecutivo, sino al Judicial y a la Fiscalía”.

En la misma línea el jefe de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, escribió que el de ayer fue “¡un Cabildo impresionante! Santa Cruz decidió continuar su paro hasta lograr liberar a los detenidos, que el decreto del censo sea ley y se entreguen los resultados finales para escaños en 2025. Que el gobierno deje la soberbia y escuche. No puede ignorar tal convocatoria de gente”.

El reporte de la agencia estatal afirma que Arce dijo “que la derecha pretende otra vez dirigir al país. La derecha quiere ganar con esos movimientos lo que no pudo ganar en las urnas”, advirtió al calificar de “inadmisible que levanten la cabeza cuando no tienen el apoyo popular”. El Comité Interinstitucional reiteró recurrentemente que el paro sólo busca que el censo sea el 2023, y no tiene afanes desestabilizadores.