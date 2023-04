Pompas no tan pomposas

Hace algunos años, me llamó la atención la proliferación de ópticas en el casco viejo de Sucupira y escribí un artículo con datos curiosos de esa investigación (De cotiojo al vecino, 16 de junio de 2017, El Deber). El capítulo, Funeral, del podcast La cruda con “Migue” Granados -que se emite en Spotify y que he venido escuchando en mis caminatas matutinas-, me inspiró a indagar en las empresas locales de servicios funerarios.