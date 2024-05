Populismo penal

El presidente Luis Arce Catacora ha presentado el anteproyecto de ley denominado “Lo ajeno no se toca”, que tiene previsto condenar a los imputados con la pena privativa de libertad de hasta siete años de cárcel y evitar que sean liberados porque “todos juegan” con las leyes vigentes. El anteproyecto tipifica: “el que ilegítimamente se apoderare, sustrajere o tomare, semoviente, joyas, dinero, valores, minerales o energía, objeto, cosa mueble sujeto o no a registro, mediante descuido, violencia, intimidación, uso de armas u otros medios, o de cualquier otra forma se apropiare de cosa ajena y fuera encontrada o encontrado en flagrancia por la Policía Boliviana o particular, o sea identificado plenamente al momento de la comisión del delito mediante grabaciones, imágenes, por testigos y/o entrevista policial, será sancionado con pena de presidio de siete años sin derecho a indulto”. Sin embargo, la condena se reducirá a dos años si el acusado se somete al procedimiento abreviado.

Evo Morales creó el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción. Y promulgó la controvertida Ley Nº 004 del 31 de marzo de 2010 (Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz), que establece los “mecanismos y procedimientos en el marco de la Constitución Política del Estado, Leyes, Tratados Internacionales, destinados a prevenir, investigar, procesar y sancionar actos de corrupción…” El objetivo era prevenir y sancionar actos de corrupción facilitando a las instituciones públicas, empresas privadas, a la ciudadanía, medios de comunicación y organizaciones sociales, los instrumentos necesarios para desarrollar en Bolivia una cultura de transparencia y erradicar la corrupción.

Sin embargo, el objetivo de la política “cero tolerancia a la corrupción” (y ahora “Lo ajeno no se toca”), no se ha conseguido ni se conseguirá. Los hechos ilícitos suman y siguen y la corrupción parece haberse institucionalizado. Que el presidente Luis Arce haya obsequiado (prebenda pura y dura), vehículos robados, no se había visto nunca. La política anticorrupción no sólo que no ha tenido los avances y progresos que se había propuesto, sino que ha aumentado este cáncer social y cada vez hace metástasis en las reparticiones del Estado y contamina a la empresa privada. Para Transparencia Internacional, la percepción de los ciudadanos de la corrupción en el sector público en Bolivia ha empeorado, lo que ha venido acompañado de un descenso de su posición en el ranking internacional de corrupción.