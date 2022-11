Por cerco a Santa Cruz: sector lechero pierde Bs 8 millones y granjas no cargan 800.000 pollos

“El perjuicio no es contra los empresarios, ni la dirigencia cívica ni la institucionalidad cruceña, atentan contra la economía del pequeño productor lechero que en Santa Cruz representa el 90% y vive de lo que vende al día. La intransigencia de impedir el paso de granos y otros insumos para alimentar al ganado, expone a los productores a la quiebra y salida de la actividad productiva, lo que incidirá en la inseguridad alimentaria”, expresó Serrate, al complementar que el sector aún no se recuperó del golpe de la pandemia del Covid-19, la crisis y altos precios de los granos e insumos veterinarios y sequía.

Sin embargo, anotó que, desde el pasado miércoles, día que se inició el cerco a Santa Cruz por sectores radicales, el abastecimiento no está garantizado, principalmente para los mercados del interior del país.



“Localmente, el cerco nos impide llegar a las granjas con insumos y balanceado, así como llevar el pollo a los mataderos y el huevo a los centros de consumo. Tenemos camiones parados en los lugares de estos cercos con pollos muriendo y huevos en mal estado, pues no han podido avanzar de Yapacaní a Cochabamba. Además, hay pollo BB muerto por no haber llegado a tiempo a las granjas dentro y fuera del departamento”, expresó Castro, al indicar que en la última semana cayó de 4,8 a 4 millones el promedio de carga animal de pollos BB en granja. Dicho de otra manera, no se cargaron 800.000 pollitos, lo que es altamente probable que incida en escasez de pollo y huevo para las fiestas de fin de año.