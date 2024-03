Por demanda de mineros y la COB; ministro perfila nuevas empresas estatales

No obstante, el expresidente de la Comibol, Héctor Córdoba, ve poco factible el anuncio que se inclina más a una declaración demagógica, que a un plan bien trazado con proyecciones en base a estudios. Para el experto, primero es urgente reestructurar la Comibol y empresas estatales como Huanuni donde, según Córdoba, el sueldo mensual de un obrero es de $us 2.000, frente al de un ingeniero al que le pagan $us 700.