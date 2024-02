Por falta de dólares, YPFB decide pagar en bolivianos a empresas que exportan gas

La escasez de dólares tiene un efecto dominó en todos los sectores económicos. El problema también llega al sector hidrocarburífero; la falta de la divisa hizo que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) comience a pagar en bolivianos a las petroleras.



Esto no es del agrado de algunas compañías, en especial las que exportan gas natural a Argentina; no obstante, la estatal asegura que no obligó a ninguna y que el trato fue aceptado por un número importante de empresas.

Desde 2023, Bolivia sufre por la escasez de dólares. La ‘sequía de divisas’ se recrudeció entre enero y febrero de este año.

A pesar de que desde el Gobierno siempre trataron de minimizar esta situación, el problema se hizo tan evidente que coordinaron un paquete de 10 medidas para contrarrestar esta situación. Una de las medidas implica permitir que los grandes consumidores de combustibles puedan importar a partir de subastas.

Según el Ministerio de Economía y Finanzas, esto permitirá al Estado reducir la importación de diésel y gasolina.

Negociación

Fuentes ligadas al sector y analistas indicaron a EL DEBER que, desde el año pasado, cuando comenzaba la escasez de esta divisa, la estatal comenzó a negociar con algunas empresas el pago en moneda nacional, a pesar de que los contratos señalaban que Yacimiento debía pagar sus obligaciones en dólares estadounidenses.

La estatal confirmó que se negoció con algunas empresas el pago en moneda nacional y que muchas de estas compañías aceptaron el acuerdo.

Los roces se dan con las operadoras que son las encargadas de producir y exportar gas natural al mercado argentino.

En la actualidad, Argentina mantiene una deuda con Bolivia por $us 201 millones que, según el Ministerio de Economía, el país vecino terminará de pagar hasta el mes de abril. El pago se realizará a un ritmo de $us 57 millones mensuales correspondientes a los pagos retrasados, además de los $us 37 millones adicionales que se entregan normalmente por la venta de gas de YPFB a Enarsa.

En total, esto representa un monto que supera los $us 100 millones mensuales.

El titular de YPFB, Armin Dorgathen, explicó que a las empresas que tienen contratos en dólares les pagarán en esa moneda e insistió en que “las (empresas) que quisieron aceptar” el pago en bolivianos se les pagará en esta moneda.

El exministro de hidrocarburos, Álvaro Ríos, explicó que el Estado boliviano es el que cobra a Argentina y “agarra los dólares por su parte de producción en Bolivia”.

“Algunas empresas ya han aceptado (recibir bolivianos); otras no quieren aceptar porque su acuerdo dice que es un contrato con Argentina en dólares”, explicó.

La exautoridad sostiene que la estatal necesita dólares para poder financiar la subvención de los combustibles. Calculó que, de forma anual, se necesitan $us 700 millones para poder cubrir este beneficio. “YPFB lo que necesita es dólares para importar combustibles y subsidiarlos en el mercado interno”, explicó Ríos.

Sobre las medidas implementadas para frenar la escasez de dólares, Ríos explicó que las subastas ayudarán a reducir las importaciones de combustible y darán un respiro a Yacimientos. Otra fuente del sector explicó que el pago que acordó la estatal con algunas de las empresas se debe a que “ahora el Gobierno está manoteando todos los dólares que encuentra”. Esta fuente incluso dijo que una de estas empresas que aceptó recibir bolivianos ahora está discutiendo con YPFB para que le vuelva a pagar en dólares.

La estatal YPFB, según los especialistas, necesita de forma anual $us 700 millones para garantizar la subvención de gasolina y diésel

​

Riesgo cambiario

Esta situación, según fuentes del sector, pone en riesgo cambiario a varias petroleras que prestan sus servicios a la empresa estatal, que actualmente “es la única que tiene proyectos”.

“Ahora las compañías (operadoras privadas) están haciendo muy poco. El único que está contratando es YPFB. Y la última tendencia es contratar solo en bolivianos y sin ningún tipo de cláusula”, indicaron desde el sector.

En la actualidad, muchas de las compañías de servicio tienen que importar varios repuestos y equipos. Para hacer esta operación, algunas han tenido que recurrir al mercado paralelo del dólar ante la escasez de las divisas.

“Esos materiales yo los tengo que traer de afuera. ¿Dónde encuentro los dólares? En el mercado paralelo. De ahí lo meto a un banco y me van a cobrar, según la última normativa, entre el 5 y el 10%. Pero tengo que haber conseguido los dólares a Bs 8,70 y en el contrato están a Bs 6, 96. Lo mismo que está ocurriendo con los constructores”, explicaron.

Para esta nota, se buscó una versión de la Cámara Boliviana de Hidrocarburos y Energía (CBHE), pero desde esa entidad explicaron que no podían contestar el requerimiento de EL DEBER. “Por el momento, la CBHE no hará comentarios con respecto de las consultas realizadas”, indicaron desde esa institución.

Desde algunas compañías de servicio explicaron que los trabajos realizados en el sector no pueden cobrarse en bolivianos y que urge realizar ajustes en sus estructuras de costos ante la falta de la divisa de EEUU.

En tanto que el presidente de YPFB, Dorgathen, aclaró que la estatal negoció el pago en bolivianos con las petroleras y muchas aceptaron los términos con la estatal.

Otras decidieron mantener el cobro en dólares, y con estas empresas se negocia un plan de pagos que está sujeto al abono de la deuda que tiene Argentina con Bolivia por la exportación de gas.

El ejecutivo de la estatal insistió en que no se obligó a ninguna de las operadoras para aceptar los bolivianos en forma de pago, aunque no detalló con qué empresas se hizo esta negociación.

“Ninguna (operadora) está saliendo del país por el pago en bolivianos. El contrato que es en dólares se paga en esa moneda, ese es el punto. A algunas sí (se paga en bolivianos), son las que quisieron aceptar. Nunca se obligó”, señaló.

Informe estatal

Durante 2023, YPFB invirtió $us 539,74 millones en las actividades de exploración, explotación, distribución, transporte, plantas e industrialización, refinación, almacenaje y comercialización de hidrocarburos. El 67% estuvo destinado a las tareas de exploración y explotación.

Los datos fueron expuestos en la Audiencia de Rendición Pública de Cuentas – Final 2023, que se desarrolló en San José de Chiquitos.

En la actualidad, el Plan de Exploración cuenta con 8 proyectos en elaboración y gestión de aprobación, 2 proyectos aprobados, 13 en ejecución, 18 proyectos concluidos y 1 proyecto de fuerza mayor, según datos de YPFB.

“Del monto total, la mayor inversión es de $us 363,73 millones para exploración y explotación”, dijo Dorgathen.

Desde 2021, YPFB apura la búsqueda de gas y petróleo

​

Yacimientos perforó 20 pozos en cinco departamentos

Durante la pasada gestión, según el informe de rendición públicas de YPFB, fueron perforados 20 pozos en cinco departamentos del país. Estos trabajos forman parte del Plan de Reactivación del Upstream (PRU) que desarrolla la estatal petrolera desde 2021.

Desde 2015, el país entró en un proceso de declinación en la producción por la falta de exploración.

“Estos pozos están ubicados en diversos departamentos y tienen el objetivo de encontrar yacimientos para incrementar la producción de gas y petróleo”, explicó el presidente de YPFB, Armin Dorgathen.

Para desarrollar el PRU, se realizan estudios como aerogavimetría, geoquímica y sísmicas en una amplia área del país con potencial hidrocarburífero.

“Trabajamos en busca del bienestar del país, y como resultado del Plan de Reactivación del Upstream es que tenemos cinco proyectos exploratorios exitosos”, afirmó.

El Plan de Reactivación del Upstream busca revertir la curva de caída de los hidrocarburos, que data desde 2015, asegurar la producción y garantizar el suministro de gas para el mercado interno, industrialización y exportación.

Por su parte, el ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina, destacó que la inversión pública en el sector energético hasta el 31 de diciembre de 2023 ascendió a Bs 3.906,79 millones.