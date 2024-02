Por falta de dólares, YPFB decide pagar en bolivianos a empresas que exportan gas

Esto no es del agrado de algunas compañías, en especial las que exportan gas natural a Argentina; no obstante, la estatal asegura que no obligó a ninguna y que el trato fue aceptado por un número importante de empresas.

Desde 2023, Bolivia sufre por la escasez de dólares. La ‘sequía de divisas’ se recrudeció entre enero y febrero de este año.