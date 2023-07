Por fin dijeron la verdad

El nacimiento democrático de un gobierno no garantiza que en el ejercicio del poder sus acciones sean democráticas. Para evitar probables excesos, todo sistema democrático pone límites a los gobernantes. Uno de esos límites es la Constitución.

En consecuencia, se convirtieron en gobernantes ilegítimos y antidemocráticos. Por tanto, el pueblo ya no estaba obligado a obedecer a dos mandatarios que le habían desobedecido y se trazó un objetivo: restituir la democracia. En 20 días de protestas callejeras, reequilibró el sistema.

Tumbó a un gobierno, pero no a la democracia.

1. La gente salió a salvar la democracia, no a matarla.

2. Los gobernantes Morales y García querían sepultar la democracia.

3. La tarde del 10 de noviembre de 2019, ya no había gobierno. ¿Contra quién fue el golpe si ya no había gobierno?

4. Salvo el Ejecutivo y el electoral (por orden de los mandatarios), el resto de las instituciones democráticas seguían funcionando.