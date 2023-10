Habida cuenta de la seguidilla interminable de bloqueos, por todo y por nada, particularmente en Santa Cruz, es que vuelvo sobre el tema, preocupado por su negativo impacto. Debo advertir que más de una vez me han dicho que soy idealista -incluso, iluso- porque a la hora de opinar y plantear soluciones actúo de buena fe esperando que las cosas sucedan como debieran, sin otro cálculo que buscar el bien mayor, éste es el caso. Lo cierto es que con 146 puntos de bloqueo entre enero y agosto pasado, y 163 días de anormalidad en el trabajo, derivado de ello, la gente está cansada de que la bloqueen, cualquiera sea la motivación, porque, en verdad, dañan, y mucho.

Cuando se habla de sancionar a los bloqueadores, salen a la palestra sus defensores, explicando que el derecho a la protesta está consagrado en la Constitución Política del Estado (CPE). Sin ser perito en la materia, me pregunto: ¿Protestar y bloquear es lo mismo? ¿El derecho al libre tránsito y al trabajo -derechos fundamentales y derechos humanos, también- no están garantizados por la CPE? ¿Quién dirimirá, entonces, quién está en lo cierto? Será, acaso… ¿por la razón de la fuerza o por la fuerza de la razón?

No soy abogado ni experto en derechos humanos y no creo que se precise serlo para entender que el derecho de una persona termina donde empieza el derecho de otra, y que la CPE, las leyes y las normas derivadas que tienen que ver con los derechos civiles no solo deben ser precautelados, sino, garantizados por los órganos del Estado que están llamados a cumplir y hacer cumplir los mismos.