Por matanza de policías activan notificación azul contra el colombiano Tibaduiza

El crimen conmocionó a la sociedad y fue calificado por las autoridades como uno de los hechos más violentos cometido con saña, alevosía y premeditación. Los organismos que realizan las investigaciones calificaron que los autores no solo que le quitaron la vida a los servidores públicos cuando realizaban tareas de patrullajes de seguridad ciudadana en el camino a la localidad Los Cuchis de Porongo, sino que dejaron un mensaje claro similar a lo que acostumbran las mafias de los barones de la droga de Colombia o México. Hicieron arrodillar a los tres uniformados y los ejecutaron para finalmente colocar sus cuerpos en la camioneta patrullera de la Policía, exhibiendo los cuerpos como trofeos.



Tras el suceso fueron detenidos y enviados a la cárcel por delito de asesinato Misael Nallar que permanece en Chonchocoro de La Paz, el colombiano Esteban Beltrán Muñoz, preso en la cárcel de El Abra de Cochabamba y el abogado Rodrigo Gonzales en el penal de Palmasola de esta capital.





Por Tibaduiza, cayeron policías



Según el excomandante de la Policía, Jhonny Aguilera, una investigación profunda reveló que, además de Misael Nallar, Rodrigo Gonzales y el colombiano Esteban Beltrán Muñoz, también participaron de manera activa Jhon Wálter Tibaduiza Hernández y Leonor José Flores Claros, quienes se encuentran prófugos.



Para la Policía estos dos últimos son quienes manipulando el armamento de uso militar a una distancia de 80 metros ejecutaron a los uniformados.



Del lugar de la escena del crimen se recogieron al menos 17 casquillos de armas largas calibres 5.56 y 7.62.



La Policía aseguró que Tibaduiza, tiene antecedentes por asesinato en su país, donde operaba como matón a sueldo.



En las investigaciones, la Policía concluyó que los patrulleros realizaban controles en el municipio de Porongo cuando fueron rodeados por varias personas que se encontraban en teryxs y cuadratracks, pero minutos después, de una gresca, los sujetos dejaron a los policías y retornaron para acribillarlos.



El 30 de junio dos policías fueron detenidos después de ser denunciados por Tibaduiza de extorsión al sacarle supuestamente $us 6.000 en un retén de control por la zona norte adelante de Montero.



Tibaduiza denunció, en medios de comunicación, que fue extorsionado cuando viajaba por tierra y fue requisado. Dijo que estaba en su país, pero su versión después fue refutada por las autoridades de la Policía por considerar que en Colombia no tienen el ingreso registrado, porque es buscado por asesinatos.



Otras investigaciones señalan que el colombiano Jhon Wálter Tibaduiza Hernández, pudo salir a otro país, aunque también se manejan hipótesis de que podría estar viviendo oculto en algún punto de nuestro país, recibiendo alguna protección.