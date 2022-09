Por primera vez, tras nueve años, la deuda pública interna supera a la externa

Tuvieron que pasar nueve años para la deuda pública interna supere a la externa. Pues de acuerdo con los datos del Banco Central de Bolivia (BCB), el crédito externo multilateral y bilateral a fines de 2021 sumaron $us 12.697 millones, mientras la deuda adquirida por el Tesoro General de la Nación (TGN) se estableció en $us 14.303 millones.

Al respecto, José Martínez, analista de la Fundación Jubileo, señaló que el fuerte incremento de la deuda pública interna se da entre el 2019 y 2020, pues es cuando pasa de $us 6.452 millones a $us 10.356 millones.

Dunn remarcó que tomando estos componentes la deuda del TGN es de unos $us 14.300 millones, la deuda de las empresas estatales de unos $us 5.000 millones, la del FNDR con el BCB es de $us 350 millones y la deuda de las empresas estatales con el Finpro, es de unos $us 880 millones.