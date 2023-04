¿Por qué debo apoyar con mi firma la iniciativa de los juristas independientes?

Es posible que usted, estimado lector, no haya imaginado qué es lo que sucede cuando un fiscal o un juez corrupto ejerciendo el sicariato judicial que financia y promueve el régimen actual es capaz de generar en la sociedad y en la familia. Usted quizá no ha ponderado las consecuencias de que encarcelen, e incluso solamente enjuicien un pariente suyo por pensar diferente, protagonizar una protesta o reclamar un derecho.

Es posible que usted no hubiera meditado en la brutal ruptura de la familia que producen las sentencias que emite el tropel de sicarios a órdenes del régimen actual, la pérdida de todos sus bienes para pagar los costos de una defensa que, de antemano, no va a producir ningún efecto así tenga usted la Constitución y todos los códigos habidos y por haber a su favor, igual van a encarcelar o mantendrán preso a su ser querido. Quizá, los “perros de paja” (así los tipificó un amigo mío) de las fiscalías y los juzgados no se han detenido en pensar en la miseria en que dejan a familias enteras y las consecuencias de salud física y sicológica que producen tanto en la víctima como en su entorno familiar.