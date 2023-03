¿Por qué es importante y urgente aprobar la ‘Ley del Oro’?

La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) sesionó el 24 de marzo de 2023 para considerar el Proyecto de Ley No. 219/2022-2023 “Ley de compra de oro destinado al fortalecimiento de las reservas internacionales”, en la que no solo las dos bancadas opositoras sino, el “ala radical” del Movimiento Al Socialismo (MAS), lo rechazaron confrontando al bloque oficialista de los “renovadores” del MAS, como si el país pudiera darse el lujo de semejante tragicomedia política.

Los dardos de la oposición apuntan a los 16 años de gobierno del MAS, durante los cuales no bajó el déficit fiscal, que en 2023 será el décimo consecutivo; asimismo, critican la subida de la subvención a los hidrocarburos y el gasto gubernamental en empresas estatales deficitarias.

El ala ‘evista’ del MAS dice que “mientras no se especifique que la Cámara de Diputados será el filtro para autorizar la compra y venta del oro, “la bancada del MAS” no aprobará el proyecto (…) no queremos darle carta abierta al Ejecutivo para que atente contra nuestras reservas”. La oposición dice que “rechazarán el proyecto normativo en su totalidad porque es permitir al Ejecutivo que venda “las joyas de abuela” y que la economía del país se debilite más” (Ibid).