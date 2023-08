¿Por qué estaba equivocado Karl Marx?

Pero ese paradigma cultural es una estafa. La idea de la plusvalía es una mentira más grande que una casa. Pensemos un ejemplo simple. El hotel Ritz Carlton, uno de los hoteles más elegantes y pomposos de Estados Unidos cobra $us 50 por que un encargado le parquee el auto cuando Ud. llega al hotel. El muchacho (o valet) trabaja varias horas parqueando autos y cobra $us 10 por hora. Al final de un turno de 5 horas de arduo trabajo, el muchacho habrá ganado $us 50. ¿Se fija?, el trabajador habrá parqueado cerca de 100 autos en ese tiempo, pero habrá ganado lo mismo que pagó uno solo de esos autos. ¿Quién se lleva lo que pagaron los otros 99 autos? El hotel, por supuesto. Es decir, el empresario que no movió un solo pelo parqueando autos. Enorme plusvalía, ¿correcto? Nones.

Lo que hay que entender es que el precio de $us 50 por parquear el auto en el hotel solo puede cobrarse porque se trata del estacionamiento del Ritz Carlton. Es decir, gracias a su inversión, instalaciones, reputación, excelentes restaurantes, etc., la gente demanda el servicio de ese hotel y valora muchísimo el hecho de poder parquear en su estacionamiento. El trabajador o valet no podría cobrar $us 50 por parquear autos en su casa. De hecho, probablemente no podría cobrar ni un solo dólar por parquear autos allí porque a nadie le interesa ir a su casa. El grueso de los $us 50, entonces, no se genera por parquear el auto, sino por toda la inversión que hizo el empresario en el hotel. Es una inversión que representa no solo un gran esfuerzo, sino además un gran riesgo. Si la gente deja de ir al Ritz Carlton porque se abrió un nuevo hotel a la vuelta de la esquina o porque la gente decide alojarse en departamentos rentados o Airbnbs, toda esa inversión resultará en una pérdida brutal. El trabajador, por su parte, no corre ningún riesgo. Si el Ritz Carlton quiebra, él perderá su trabajo de $us 10 la hora, pero probablemente conseguirá otro similar en otro hotel o restaurante.