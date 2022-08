¿Por qué la Policía y Fiscalía no actúan en Las Londras?

¿Pero a qué extremos hemos llegado en el país que delincuentes buscados como este señor puede darse el lujo de dar una conferencia de prensa en San Julián y desde allí amenazar a periodistas, fiscales, jueces y a los propios policías que no hacen nada para detenerlo? Ya todo el país sabe que San Julián es territorio políticamente controlado por el Movimiento Al Socialismo, que el grupo irregular armado que ataca en Las Londras es afín del MAS, que el Ministerio de Gobierno -fiero e implacable con otros- no hace nada en este caso contra sus aliados políticos, pero ¿eso les da a esos señores carta blanca para hacer lo que les venga en gana, violar las leyes y gozar del silencio cómplice de Gobierno, justicia y Policía?

¿Por qué la Fiscalía y la Policía no detienen a Ramírez? Tienen su nombre completo, tienen los datos de su cédula de identidad, ayer estuvo en San Julián en una conferencia de prensa, anda libre y no se esconde, tiene mandamiento de apremio. ¿Qué más necesitan para hacer su trabajo y detener a Nicolás Ramírez Taboada, nacido el 9 de febrero de 1982, con domicilio en el Barrio Mariscal Santa Cruz de San Julián, agricultor y soltero, como dice su carnet?

Y no contentos con todo lo que ya han hecho, advierten ahora al Gobierno con iniciar bloqueos en los próximos días si no atienden sus pedidos.

Pero la Policía no hace nada. Es más, unos 400 efectivos se instalaron cerca de Las Londras, incluso montaron un campamento, y permanecen allí, sin tomar ninguna acción, porque dicen no tener orden de intervenir. El comandante departamental, Jhonny Omar Chávez, dice no conocer denuncias de secuestros ni golpizas. Son los mismos policías que la pasada semana pidieron garantías para hacer su trabajo. Así estamos.