¿Por qué los masistas no hacen lo obvio?

Dicen que la voluntad política es capaz de mover montañas. El problema radica en que aquellos llamados a ejercer la política, no hacen lo obvio: llegar a acuerdos y pacificar el país. En su lugar, hacen lo contrario. Muerden el polvo del odio y la rencilla y destruyen puentes e incendian falsas mesas de diálogo. Lo sorprendente es que detrás de cada mala idea se esconde, siempre, un interés político egoísta. Casi burdo. No se defiende el bien común. No se apoya aquello que es de sentido común. Aquello que por lógica se debe hacer: cumplir la ley, respetar los procesos, ser un funcionario público probo y eficiente. Fortalecer las instituciones públicas con técnicos especialistas y no con operadores políticos neófitos y autómatas. ¿Por qué el MAS no hace aquello que es obvio?