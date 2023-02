¿Por qué no hacer las cosas bien?

El municipal es el gobierno más cercano al ciudadano. Sus competencias le marcan la ruta de atender las necesidades vitales y ese debería ser el norte de todo municipio, más si cuenta con recursos abundantes, como es el caso de Santa Cruz de la Sierra. Empero, en un recorrido por la ciudad, se pone en evidencia que esa misión se cumple a medias o no se cumple en más de un aspecto.

A principios de febrero comenzaron las clases y en varias escuelas no se habían completado las refacciones necesarias para ese fin. A pesar de los compromisos asumidos, los estudiantes asistieron a la escuela sin recibir el desayuno escolar, que debe entregarse a alumnos de primaria y de secundaria desde esta gestión. Las explicaciones hablaban de la necesidad de desparasitar a los niños para que los alimentos surtan efecto. Sin embargo, el suplemento alimenticio Vela tacú se empezó a dar una semana después de la fecha oportuna.

En el mismo ámbito, se anunció el pago del bono escolar de Bs 100 para los estudiantes, pero el primer día de entrega del beneficio no pudo estar libre de problemas porque no se aceptaron todas las cédulas. Dicen que la situación se corregirá en los próximos días. He ahí dos asuntos pendientes fundamentales que no debieron haber ocurrido, ya que el inicio de clases tenía fecha prevista y había al menos dos meses para prepararse y que no haya nada a medias para cuando los niños y jóvenes volvieran a las aulas.

Pero no es el único tema irresuelto. Desde hace casi dos años, cuando el alcalde Jhonny Fernández asumió su cargo, prometió ordenamiento del transporte público. Al margen de los cordones que marcan las divisiones para el carril por donde debían pasar los buses del BRT, había asegurado que retiraría a gran parte de los micros y trufis que circulan por el primer anillo y por el centro de la ciudad. Sin embargo, aún no se ha honrado esa palabra y el problema del caos persiste. Hay calles que son un verdadero dolor de cabeza para todos los conductores, como la 24 de Septiembre hasta el segundo anillo; pero no pasa nada y es como que el ciudadano debe resignarse al desorden.

La excusa para no ordenar el tráfico en la zona del primer anillo es que el caso del BRT está en un juzgado y no se pueden tocar los cordones, en tanto lo resuelva el proceso judicial; pero la abundancia de micros que trancan el tráfico no tiene que ver con los cordones del primer anillo, sino con una real voluntad de ejercer autoridad para que los dueños de las líneas y de los buses se pongan en regla.

Hay más. Santa Cruz está en emergencia por la epidemia de dengue. Más allá de la demanda de que se destruyan los criaderos de mosquitos en cada casa, el Servicio Departamental de Salud de la Gobernación concluyó que la hierba crecida en parques y plazas contribuye a la proliferación del insecto Aedes Aegypti que transmite chikunguña, zika y dengue. Empero, aún no se termina de contratar a la empresa encargada de la poda y tampoco se ha mostrado un eficiente plan B para evitar la incomodidad de los vecinos.