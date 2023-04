Por qué no se debe abandonar el tipo de cambio fijo

Aclaremos un par de cosas. 1. El tipo de cambio fijo no es un control de precios como mucha gente supone. Al revés, es un instrumento que hace imposible que el Banco Central controle el precio del dólar. 2. La solución ante una crisis de balanza de pagos no es devaluar y abandonar el tipo de cambio fijo. La verdadera solución es hacer el ajuste necesario para defenderlo.

Empecemos por la primera. A pesar de su nombre y apariencia, el tipo de cambio fijo no es un precio controlado. Y no lo es porque el mercado del dólar no es un mercado normal. En un mercado normal como el de las naranjas, por ejemplo, el precio se determina por la oferta de vendedores y la demanda de compradores. La libre interacción y la competencia generan el precio de mercado o de equilibrio. Si el Gobierno controla el precio de las naranjas e impide que la competencia arribe al precio de equilibrio, la cantidad demandada no será igual a la ofrecida y existirá sobreproducción o desabastecimiento. En un mercado normal como el de las naranjas, por lo tanto, el control de precios causa una mala asignación de recursos y es por eso que los economistas nos oponemos vehementemente a él.

Con un tipo de cambio fijo, el Banco Central no puede imprimir más (o menos) de lo que la paridad con el dólar aguante. Con un compromiso serio con el tipo de cambio fijo, el Banco Central debe tener mucho cuidado de no emitir más de la cuenta porque, de lo contrario, el tipo de cambio tenderá a devaluarse. Esta restricción impone, a su vez, disciplina fiscal. Sabiendo que el Banco Central no podrá emitir a menos que entren más dólares al sistema, el Gobierno deberá tener cuidado de no acumular déficits altos porque sabrá que no le podrá pedir prestado al Banco Central. El tipo de cambio fijo no es, por lo tanto, un control de precios sino todo lo contrario, es un instrumento que evita que el Banco Central controle el precio del dólar a través de la oferta monetaria. Tampoco es solamente una política cambiaria. Es, en realidad, un acuerdo institucional que remueve mucho del accionar del Gobierno en la economía a través de políticas públicas.

La efectividad del tipo de cambio fijo dependerá del