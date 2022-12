¿Por qué queremos cambiar la relación de la sociedad civil con el Estado?

1. Porque no queremos seguir dentro de un modelo de Estado hipercentralizado donde el nivel central administra el 91% de los recursos y el 83% de las competencias.

2. Porque no queremos que las competencias sobre la legislación, el territorio, la economía, justicia y recursos naturales sigan en manos del gobierno central.

3. Porque no queremos que los órganos del Estado no sean independientes y autónomos, y solo respondan a consignas políticas del gobierno de turno y no a la ley.