¿Por qué Santa Cruz se queda solo en su justa demanda del censo?

Desde los reyes romanos, exactamente a partir del Rey Servio Tulio, se instituye el censo con carácter obligatorio cada 5 años para los mayores de 18 años, siendo el primer objeto generar más ingresos al reino romano, porque permitía una valoración de los ciudadanos en función de sus rentas y de acuerdo al censo se establecieron las clases sociales en base a las ases que poseían. Por la obligatoriedad, el ciudadano romano que no se sometía al mismo, era castigado con la esclavitud y confiscación de sus bienes. Y el segundo objeto era político, que dividía a la sociedad romana en clases y en base a ello participaban en la “comitia centuriata”, que eran asambleas en las que el pueblo se reunía.

Si analizamos comparativamente la proyección del INE para el departamento de Tarija, al 2022 este departamento tiene 500.000 habitantes, y analizando la proyección del INE para Santa Cruz, solo el incremento supera a los habitantes del departamento de Tarija. De ahí que esa es la razón por la cual el resto de los departamentos no apoyan en su demanda al departamento de Santa Cruz, porque no se pusieron en sus zapatos, y por ello se encuentra luchando solo por un derecho que le corresponde, lucha que no obedece a intereses de logia, como se quiere minimizar la demanda cruceña, sino a razones económicas y políticas como sucedía en la época de la monarquía romana, dado que al establecer de manera oficial que Santa Cruz tiene más de 767.000 habitantes permitirá, en lo económico, optimizar la asignación de mayores recursos públicos del nivel central que se la realiza de acuerdo a la densidad poblacional, y se debe realizar una nueva distribución de escaños en la Asamblea Legislativa Plurinacional.