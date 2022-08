¿Por qué un buen y oportuno censo?

Hasta 1800 la población mundial no superaba mil millones de habitantes, mientras que dos siglos después supera los siete mil millones. Toda una explosión demográfica, según los estudios de los ya fallecidos Angus Maddison y Hans Rosling. Y en el caso del país, en su fundación tenía menos de dos millones y, hoy somos (¿?) 12 millones.

Estas cifras dan la falsa impresión de que la población seguirá creciendo sin cesar. Pero eso no será así según las proyecciones de Naciones Unidas, puesto que al final de este siglo llegaríamos a 11 mil millones en el planeta.

Bolivia no es ajena a este patrón, puesto que la proyección apunta a 18 millones al 2100. No obstante, el grado de incertidumbre es alto puesto que podría disminuir a 10 millones o explotar hasta 30 millones.