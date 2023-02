Por segundo año, YPFB ejecuta poco más de la mitad de su presupuesto

Para el 2022, según cifras del ministerio del sector, el presupuesto de inversión destinado para Yacimientos fue de $us 707 millones. Sin embargo, al cerrar la gestión ejecutó $us 399,83 millones.

Del total ejecutado $us 225,40 millones fueron inversiones realizadas por las empresas filiales y subsidiarias de YPFB. Mientras que Casa Matriz ejecutó $us 117,37 millones y las operadoras (empresas privadas) 57 millones. En agosto del año pasado, el ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina, dijo que el 2022 fue “denominado el año de la exploración”. Por eso, esa vez la autoridad sostuvo que se han “contemplado importantes inversiones en esta área”.

Para el 2022, YPFB estableció un techo presupuestario de $us 707 millones para la inversión. Esta cantidad de recursos se asignaron para la búsqueda de nuevos campos: $us 316,7 millones. Pero de acuerdo al informe presentado ayer de forma conjunta por la estatal y el Ministerio, lo ejecutado llegó hasta los $us 107,30 millones, es decir, el 33,88%.