Por videollamada, ¿me (re) conoció?

Desde hace más de un mes que no escribo, las causas son varias, una de ellas es lo saturado que estoy de tanta información no logrando definir una temática; luego se me dañó la computadora, esperando que por caridad la persona que me la repara lo haga, porque confío en él totalmente y por el buen precio (algo para la soda); por último, una sutil desesperanza por lo oscuro que se visualiza la realidad; sin embargo, estas líneas surgen de la alegría y al, mismo tiempo, de tristeza al hablar con mi hermana en una videollamada que vive en Venezuela después de estar en Colombia por 4 años, para que mi sobrina me conociera porque no se recordaba de mi cara, a pesar que hace 2 años las visité en Bogotá y estuve presente en los primeros meses de su vida, apoyando a sus padres en medio de la realidad venezolana, donde el hambre y la miseria estaban al orden del día.