No contamos con un hospital de tercer nivel (con especialidades médicas) para la atención de nuestras enfermedades en todo el departamento (16 provincias y 42 municipios). Los enfermos se resignan a morir al no acceder a un tratamiento especializado, quienes tienen platita se atienden en otras ciudades, destinando los ahorros familiares a salvar la vida. Hay una infraestructura concluida que, pese a tener garantizados los recursos para su puesta en marcha con equipamiento y recursos humanos por un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), no funciona.