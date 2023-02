Prefieren sentir, en vez de razonar

Atacan ferozmente contra todo aquel que quiera utilizar la razón, la lógica y el sentido común, a estos últimos los tildan de masistas, cobardes, traidores, vendidos y tibios cuando no es así. Estas personas trataron de conseguir desde adentro lo que nuestros enemigos no pudieron hacer desde afuera, debilitar nuestras instituciones; sin embargo, no lo lograron, porque hay voces que no callan frente a ellos.