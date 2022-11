Gabriela Pareja



La semana pasada, luego de cubrir como reportera distintos puntos de bloqueo de la ciudad, me subí en un moto taxi para trasladarme a mi domicilio y, durante el trayecto, entablamos una amena conversación. En algún punto de la charla, el mototaxista me preguntó cuál era mi trabajo. Yo le respondí que soy corresponsal de prensa para un medio independiente de Santa Cruz, a lo que él - con una voz lastimera y seria – me espetó: ¿Prensa? ¡Uy! ¡Qué pena!

Un poco confundida por la respuesta, en ese momento solo atine a reír y a decirle que para tener 20 años, seguir estudiando en la universidad, me iba bien porque tenía trabajo pero demás, en mi rubro, lo que agradecía mucho esa oportunidad.