Preocupación en los ‘guardas’ por sequía, precariedad e incendios

“Por tres o cuatro meses no había lluvia y los bosques empezaron a secarse. La chispa de un cigarrillo podía ocasionar un incendio forestal y por eso inició el fuego, tanto en Pilón Lajas como en Madidi”, dijo Sixto Tito, guardaparque del Parque Nacional Madidi durante el Foro Social Panamazónico (FOSPA Bolivia 2024).

“Si no existieran estas zonas verdes, las áreas protegidas, no habría el ciclo del agua, ni oxígeno puro”, agregó Tito, sobre la importancia de estos bosques que están padeciendo sequías más prolongadas, debido a factores diversos, ocasionados por la mano del hombre, como la minería, expansión agrícola, etc.