Presentan a ‘Gladys I’ como Reina del Carnaval de Antaño

Gladys es modista de alta costura desde hace más de 50 años y describe esta experiencia como hermosa, además dice sentirse feliz por el nombramiento.

“Hace años me habían hablado para ser reina, pero yo no acepté porque no estaba preparada para reinar; sin embargo, ahora estoy lista para dar todo lo mejor de mí, los tiempos de Dios son perfectos”, expresó Su Majestad.

Ella afirma que el 2024 tratará de asistir a todas las invitaciones, acompañada de las damas de esta institución.

El sábado 18 de noviembre de 2023, se llevará a cabo la fiesta denominada la Noche del Tipoy y en ese evento Gladys será proclamada, ya el 1 de febrero del 2024 será su gran coronación y participará de una precarnavalera.

“Soy carnavalera de corazón como todo cruceño, llevamos al carnaval en nuestro espíritu. Les digo a los jóvenes que nos tomen en cuenta a nosotras las personas mayores y asistan a nuestros eventos, los cuales son preparados con mucho amor”, finalizó.

El Círculo de la Amistad felicitó a Gladys por su elección y le deseó lo mejor en su reinado. También agradeció el apoyo de los patrocinadores y el público que sigue el Carnaval de Antaño cada año.