Presidencia del Bicentenario y corrupción, los frentes de batalla de Lucho y Evo

Evo se lanzó al ataque en el ampliado de las seis federaciones de cocaleros de Chapare cuando dijo que hace un año había alertado sobre la corrupción en el Ministerio de Obras Públicas y en ABC al presidente Luis Arce. No lo dijo, pero quedó flotando en el aire que su alerta no había sido tomada en cuenta. No solo eso, no dudó al afirmar: “Unos se sacan la mugre haciendo campaña por el instrumento político; algunos felices robando plata o extorsionando al narcotráfico”, con lo que lanzó una nueva acusación que aún no tiene respuesta.