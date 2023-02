Presidente cívico: “El pueblo boliviano no necesita medidas de presión; hay crisis”

¿Qué pasará hasta mayo, cuando se puede iniciar el trámite para el revocatorio?

Hasta ese día vamos a seguir trabajando en otros temas. Hay que iniciar el trabajo del Pacto Fiscal, el padrón electoral, entre otras gestiones que están pendientes, como la revisión de la relación con el Estado. Haremos estos trámites buscando, sobre todo, darle tranquilidad al pueblo boliviano.

La norma establece los procedimientos a seguir para tratar el tema del referéndum revocatorio. Eso lo analizaremos en el directorio y en su momento, pero no es una cosa que nos urja, porque como la norma lo establece, ya existe un procedimiento y hay que esperar los tiempos necesarios.

Habrá que reunirse con el TSE, por ejemplo...

Lo haremos para que nos puedan facilitar la normativa y, posteriormente, buscar explicaciones y aclaraciones sobre el procedimiento para tenerlo bien claro.

¿Y con el resto de los comités y plataformas?

El cabildo fue nacional; entonces, los cívicos de nueve departamentos deben estar involucrados en este proceso. Además, la pregunta no fue que el comité asuma la responsabilidad; la pregunta decía: ‘¿…en caso de incumplimiento (de la amnistía), están todos de acuerdo en comprometerse a impulsar un proceso para revocar el mandato de Luis Arce? Estamos todos. No es solo el Comité pro Santa Cruz, somos todos. El compromiso es de todos. No se puede sacar la nalga a la jeringa.

Desde el Gobierno no han visto una mayor convocatoria a los cabildos, excepto aquí.

Más allá que el mayor evento haya sido en casa, una importante cantidad de la población ha hecho una solicitud para un decreto una ley de amnistía y el presidente Luis Arce juró gobernar para todos los bolivianos, además de cumplir y hacer cumplir la ley. Le estamos pidiendo que gobierne para todos y no solo para los afines al MAS. Los que pensamos diferente también somos bolivianos.

La ministra de la Presidencia asegura que no hay presos políticos porque se cumple con el ‘debido proceso’...

La ministra tiene el derecho de pensar, de opinar y expresarse, pero eso no necesariamente tiene que ver con hacer justicia. Nosotros pensamos diferente. Tenemos a una expresidenta transitoria juzgada por la justicia ordinaria; ahí no hay debido proceso ni jurisprudencia porque hasta García Meza tuvo juicio de responsabilidades. Un gobernador secuestrado, a quien le violentaron sus derechos; ahí no hay debido proceso. Eso por dar dos ejemplos. Hay un discurso para sus correligionarios, pero ante estas evidencias, hay otro importante sector de la población que está convencido de que hay persecución política.

¿Hay un principio de justicia o ve más un tema político?

El Gobierno actúa a su conveniencia para mantener su representación electoral. Hay un sentimiento de venganza en los correligionarios del MAS. Los correligionarios del MAS, y mejor si son afines a Arce, piden algo y se lo dan. ¿Y a los que pensamos diferente qué nos dan? Juicios, persecución impositiva, persecución judicial, amedrentamiento. No están juzgando vulneración de Derechos Humanos, solo se ve procesos que son por la salida de Evo.

Todos somos bolivianos. Suena raro que no nos reconozcan como bolivianos o que no nos reconozcan los mismos derechos.

Entonces, ¿por ahí sale la idea de enamorar a Bolivia?

El país, como está yendo, es inviable. Hay una ruta al autoritarismo que está trazada; para ponerlo a manera de ejemplo, es el camino hacia la ‘venezolanización’ a partir de movimiento popular que ha sido instrumentalizado por una casta. Las últimas medidas económicas dogmáticas apuntan a reducir los dólares y se ha incrementado el costo de hacer giros al extranjero para pagar proveedores. Se castiga a los privados.

Hay que cambiar al país reduciendo el poder a esa casta que está en el Gobierno con una mayor descentralización administrativa. Si quieren que se llame federalismo, pero con la idea de achicar a esa agencia de empleos que se llama Gobierno nacional, fortalecer a las regiones y que las regiones tengan más capacidades de invertir en el desarrollo necesario para la región. Proyectos que no se decidan en La Paz, porque allí no saben las necesidades reales. Ya decidieron durante mucho tiempo hacer canchas en las zonas rurales que ahora no se usan.

Cada región es capaz de generar polos de desarrollo para que generen fuentes de empleo y desarrollo. Además, por qué no hacemos transferencia tecnológica.

Su plan de trabajo también apunta a replantear el padrón electoral. ¿Cómo lo hará?

Muchísima gente no confía en el padrón electoral. No cuesta un montón de plata y es necesario para darle paz a este país. Se requieren nueve meses y unos $us 10 millones. Vamos a enviar un proyecto de ley que esté bien fundamentado. Pero no será solo el Comité pro Santa Cruz. Necesitamos de las plataformas, de la Brigada Parlamentaria. El procedimiento está en análisis y no hay peor gestión que aquella que no se hace. El Gobierno no creo que quede yesca con esa inversión.

¿Y el seguimiento al censo?

Vamos a solicitar información y ojalá que no nos respondan como en mayo de 2022: ‘Estamos trabajando, oportunamente lo atenderemos’. Es parte de nuestro plan.

¿Se va a reactivar el Comité Interinstitucional del censo?

Si es necesario, podría hacerse. Creo que ahora se debe permitir que el INE trabaje adecuadamente y es lo saludable; evidentemente, no hay que descuidarse y vamos a pedir información con respeto. Eso no significa que me vean la cara de opa. Esto no es una amenaza.

Entonces, ¿las medidas de presión no son una opción inmediata o prioritaria ahora?

No. El pueblo boliviano no necesita medidas de presión. Más allá de lo que nos dicen y mienten desde el Gobierno, estamos en crisis económica; hay mucho desempleo y tenemos un problema de salud que no se resuelve con protestas. Este es otro gran tema que debe ser resuelto.

El portavoz de la presidencia dijo que iba a esperar hasta después de su juramento para ver si tiene vocación de diálogo. ¿Buscará el diálogo?

Estoy convencido que el diálogo y la concertación son la clave para buscar el desarrollo no solo de la región, sino del país.

¿Hablará con el presidente o con su portavoz?

Vamos a conversar con cualquier autoridad o funcionario que tenga capacidad de decisión. Lo que estamos buscando es desarrollo.

¿No cree que esta postura incomode a sectores cruceños que no quieren nada con el Gobierno de Luis Arce y el MAS?

Tengo una responsabilidad con toda la cruceñidad y no solo con un sector.

¿Se sabe por qué no estuvo en su investidura personalidades y autoridades de la Asamblea Legislativa como Zvonko Matkovic y autoridades de la gestión del gobernador Luis Fernando Camacho?

Seguramente, alguien va a quererle poner picante a esto. El Comité decidió no invitar a ningún representante político. Y aquí va a saltar la pregunta. ¿Y el vicegobernador Mario Aguilera qué hacía allí? Él es mi amigo de muchísimos años atrás y yo lo invité como mi amigo y, obviamente, no le puedo quitar el cargo, pero él estuvo allí como una persona cercana a mí. Lo saludé como mi hermano.

Pero estuvo una diputada nacional (Luisa Nayar de CC)...

Igual. Ella fue invitada por Teyo (Stello Cochamanidis) de forma personal. No invitamos a autoridades ni políticos a ese acto.

¿Por eso tampoco estuvo el rector Vicente Cuéllar?

Él estaba de viaje. Hoy (por ayer) hablé y me dijo que estaba por el Chaco y que no había podido venir por eso. Tiene que venir, porque, además, es director (en el Comité) y tendría que estar.

¿Se reunirá con el vicerrector, Reinerio Vargas?

Más allá de lo que pasó en la época electoral, el vicerrector de la Universidad es mi amigo. Bueno, tampoco vino (al acto de posesión). Tampoco vino mi Papá.

¿Habrá unidad de las instituciones? El cabildo lo pidió. Mi primera misión es juntar a la institucionalidad cívica y luego a la institucionalidad política. Los grandes objetivos no se alcanzan con esfuerzos dispersos.

Ahora bien, la unidad no es una responsabilidad exclusiva del Comité. Nosotros vamos a respaldar esta iniciativa. Podemos discutir que había mucha o poca gente, pero no se la puede despreciar. Estos cabildos también se replicaron en el extranjero.

Nosotros vamos a acercarnos a las instituciones que no participan y les vamos a pedir que vuelvan para ser más fuertes.

¿Irá a visitar al Gobernador en la cárcel de Chonchocoro?

Tengo un problema muy serio con la altura. Además, soy hipertenso. Pero, nuestra solidaridad con el Gobernador está latente siempre.

