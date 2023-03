Presidente de Chile conmina a Bolivia a que colabore en expulsar migrantes

El Gobierno boliviano no abordó el tema de forma pública hasta ayer, cuando Gabriel Boric, presidente de Chile, visitó la zona fronteriza de Colchane desde donde señaló que Bolivia no colabora con la reconducción de migrantes irregulares que entran a su territorio por la frontera común.

“He mandado a nuestro nuevo canciller a retomar las conversaciones con nuestros países vecinos, especialmente con Bolivia , con quienes no tenemos relaciones diplomáticas desde 1978 y que hoy en día no está llevando adelante la reconducción de los ciudadanos venezolanos y colombianos que entran por la frontera”, manifestó el mandatario, y luego complementó: “tenemos que solucionarlo”.

El vicecanciller boliviano, Freddy Mamani, respondió que Bolivia no llevaría adelante la reconducción de ciudadanos de otros países, entendiendo esta como una expulsión de territorio chileno. Además, recordó que no existe ningún acuerdo, convenio o instrumento bilateral que genere dicha obligación. Dijo que es normativa chilena que no genera “obligación internacional”.