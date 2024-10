Presionan para entrar a Otuquis con amparo y apuntan a que es con 'ayuda' de dirigente indígena

En esa oportunidad el ingreso fue autorizado por la dirección del parque, dependiente del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), que al percatarse del error inició un proceso de desalojo el 11 de septiembre, ya que los ocupantes no presentaron documentación original, pero además se trataba de tierra fiscal, es decir propiedad del Estado boliviano.

Según las denuncias desde el mismo Sernap, el 9 de septiembre, en la dirección de Otuquis se apersonaron Robert Lehms, en representación de Varalta; Juan Carlos Villagómez, ex funcionario de la ABT; e Ignacio Parapaino, secretario de Justicia de la Cidob, y hablaron con el entonces director, Marco Canaviri, y el administrador de esa área protegida, Fernando Enrique Mérida.

“Lo que intentó el dirigente de la Cidob fue interceder y presionar, asegurando que no habría problemas. Lo que sabemos es que la familia brasileña que está intentando entrar tiene mucho dinero y tierras en Cuatro Cañadas y en otros puntos. El ex funcionario de la ABT dijo que tenía los contactos necesarios para que los papeles salgan en tiempo record”, dijeron. Amparo Ante la presión de desalojo y la negativa del Sernap de permitir el ingreso de maquinaria, alimentos y otros insumos al denominado Rancho Santa María, Varalta interpuso un amparo constitucional en la Sala Segunda, de los vocales Aldo Quezada y Efraín Cruz Limachi.

En representación de Varalta firma los documentos Arlindo Pontremolez Varalta, naturalizado boliviano en 2013, un año después de la reversión para el ex propietario Juan Miglino Vargas, y el mismo año cuando Giovanna Varalta adquirió el predio en Otuquis, según la minuta de transferencia y datos de la Gaceta oficial.

Asimismo, el recurso remarcó que el ingreso no es a la zona parque (de protección estricta), sino al Área Natural de Manejo Integrado (ANMI), que permite actividades antrópicas.

Desde el Sernap aseguraron que la citada reunión con FAN y otros actores tenía una finalidad distinta. “Se convocó a los involucrados en el parque para la actualización del plan de manejo y se llamó a los actores sociales, pero los Varalta quieren mostrar apoyo de los ganaderos, cosa que no es cierta”, aclararon.



Versión del INRA

El 18 de septiembre, a través de documento, el Sernap solicitó al INRA la reconfirmación del estado legal de estas tierras, como fiscales no disponibles.

Recién el 7 de octubre, desde esa instancia se confirmó lo sostenido inicialmente por el Sernap, que se trataba de tierras fiscales no disponibles.