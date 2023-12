Presupuesto 2024: entre Mandrake y Locotito

Otra vez, transcurrido el implacable tiempo y cuando la mayoría de la gente ha olvidado las promesas del mago Mandrake, nuevamente, da las caras Locotito y con una sonrisa que le come la vergüenza reconoce que la inversión pública no llegó a la mitad de lo prometido. Para el 2024, Mandrake hace los pases de magia clásicos y anuncia 4.274 millones de dólares de inversión pública. ¿Qué dice Locotito?

Tampoco puede faltar en el ritual contable del PGE, el truco de los subsidios a los hidrocarburos. En este caso Mandrake se endurece, pero sin perder la ternura revolucionaria, y larga una arenga justificando la subvención. Todo por el pueblo boliviano, se anuncia. Pero no se dice que los subsidios beneficiaran a gente que no necesita: clases medias altas, grandes cooperativistas mineros del oro, y agroindustriales gigantes. Todos en el mismo saco a disfrutar de las mieles del Estado. Por ejemplo, en el año 2022, lamentablemente no hay datos para el año que termina, los prestidigitadores anunciaron que los subsidios este año no pasarían de 684 millones de dólares. A no dudar de la palabra de Mandrake y sus muchachos. Terminado el año con la vergüenza debajo del brazo y sin decir Jesús, vuelve el mago de feria de pueblo y reconoce que las subvenciones sobrepasaron los 1.700 millones de dólares. Para el 2024, el sablazo será mucho más fuerte 1.400 millones de verdes para subsidios. Realmente este valor es descomunal y puede ser monstruoso hasta fin de año.