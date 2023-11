Presupuesto vuelve a la Asamblea y piden sacar artículos ‘contrabando’

Desde el evismo, Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos esperan que se reconsidere esa normativa, pero sin los siete artículos adicionales que ingresaron -según señalaron- “de contrabando” porque no están vinculados con el plan de gastos del Estado.

Pero durante el debate del 13 de noviembre, Choquehuanca no habilitó el debate a detalle de cada una de las disposiciones y permitió a los legisladores que se expresen de manera general sobre el presupuesto reformulado. Estas disposiciones hacen referencia a medidas vinculadas con el lavado de dinero y habilita para que funcionarios de la UIF denuncien.

“El presidente nato de la Asamblea no puede convocar a sesión cuando no está seguro de aprobar. Este es un sabotaje del David, ministra de la Presidencia dese cuenta, no se duerma”, afirmó.