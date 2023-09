Prevén $us 60 millones por venta de excedente de 500.000 t de sorgo

La caída exponencial del precio del sorgo en el mercado de granos de Santa Cruz -varía de Bs 35 a 37 el quintal- enciende las alarmas de los cultivadores del grano que piden al Gobierno central diligenciar, con prontitud, mercados de exportación para evitar un desgaste de la economía sectorial y un factor disuasivo para la próxima campaña agrícola de siembra. El sector productor estima un excedente exportable de 500.000 toneladas de granos de sorgo, cuyo valor fuera de las fronteras del país representa unos $us 60 millones.



El pedido coincide con la inspección técnica de la Administración de Aduanas de la República Popular de China (AGAC) que llegó al país para verificar las condiciones de producción y procesamiento de chía, con miras al establecimiento de protocolo comercial y sanitario para habilitar la exportación del superalimento al mercado asiático.



Al respecto, según el gerente general de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), Jaime Hernández, el sector encara gestiones para avanzar en la exportación de grano de sorgo al mercado chino, pero admitió que falta concretar el protocolo fitosanitario, proceso que cree que aún va a demorar en concretarse.



“Los excedentes exportables de grano de sorgo están por 500.000 toneladas en la campaña de invierno, volumen que pueden generar unos $us 60 millones en divisas. Existe la posibilidad de exportar a países vecinos que demandan sorgo, pero debido a las restricciones, como el certificado de abastecimiento al mercado interno se burocratiza la exportación”, puntualizó Hernández.



Expuso que en el ciclo productivo mencionado se logró sembrar al menos 540.000 hectáreas de sorgo, extensión que es superior a lo máximo alcanzado en 2020 de 438.000 hectáreas. “Esto nos hace estimar una producción de 1,5 millones de toneladas de sorgo, que representa un aumento de 200.000 toneladas comparado con 2020 que fue un ciclo normal, porque 2021 y 2022 fue baja la producción debido a pérdidas por heladas y sequía”, mencionó Hernández.



Relievó la importancia de habilitar la exportación de sorgo sin condicionamiento, advirtiendo que la caída de precios en el mercado interno puede desmotivar la siembra en invierno en 2024.



Oportunidad de generar divisas



Para el experto en agrometeorología Luis Alberto Alpire, el pedido de exportar sorgo no solo se justifica, sino que se enmarca en la política del Gobierno de garantizar el consumo interno y una vez abastecido el mercado, se autorice la exportación de los excedentes.



Considera que respaldar el pedido de Anapo permitirá al productor recuperar pérdidas de anteriores campañas agrícolas y garantizará la inversión futura de este cultivo, clave para el suplemento alimenticio de la producción bovina, porcina y avícola. Además, dijo que representa una oportunidad de obtener divisas en coyuntura de escasez evidente.



Alberto Ospital, director ejecutivo de Agro Consultora Mercados Bolivianos, cree que tomando como válida la experiencia de otros países vecinos -tener un precio de referencia futuro público- se podría estimar los márgenes brutos del cultivo de sorgo con más certeza y más allá de las futuras condiciones climatológicas y agronómicas inciertas al momento de proyectar. “Con los promedios históricos hacer números más realistas, aunque sea para un determinado volumen”, expresó.



Deduce que Bolivia de convertirse en un exportador confiable en el tiempo, podría transformarse en un líder mundial de la industria del sorgo, dado que la superficie dedicada históricamente al cultivo del sorgo así la posiciona. “Nadie está solicitando un volumen exportable que ponga en riesgo la seguridad alimentaria de las actividades agropecuarias, solo hacer más previsible la agricultura con precios futuros anticipados en tiempo y forma, para tener más disponibilidad y mejores resultados para todos los sectores involucrados, incluso las arcas del país con más dólares genuinos”, anotó Ospital.



Cree que el concepto de transformar el sorgo en un cultivo rentable es fundamental para asegurar más volumen a futuro, con más tecnología, y más cosecha para todos.