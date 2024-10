Principales obstáculos para industrializar el litio

Milton L. Lérida Aguirre

Antecedentes. Desde 1989 a la fecha, diferentes gobiernos, han tratado de industrializar la salmuera yacente en el Gran Salar de Tunupa (GST), que está ubicado íntegramente en la jurisdicción territorial de la provincia Daniel Campos del departamento de Potosí-Bolivia.

Existen varias dificultades para industrializar el litio. El gobierno boliviano no ha podido vencer estos obstáculos como ser: a) La falta de tecnología, b) Recursos humanos, c) Equipo y maquinaria, d) Gestión administrativa empresarial y otros impedimentos relacionados a la explotación, refinación, beneficio y/o comercialización del carbonato de litio (Li2CO3).

Principales obstáculos

La falta de tecnología, pese haber transcurrido más de 35 años, el gobierno y las universidades de Bolivia no han desarrollado una tecnología que permita aprovechar la salmuera yacente en el GST. No se ha implementado una educación que permita conocer el litio, menos los procesos, que se deben realizar para obtener Li2CO3. No han preparado a los jóvenes en el tema de la investigación científica para lograr una tecnología, menos ha existido una relación entre la teoría y la práctica. Finalmente, el gobierno y las universidades no han conseguido una tecnología propia, que permita la industrialización del litio.

Recursos humanos, el sistema universitario boliviano, específicamente las universidades de Oruro y Potosí no han formado recursos humanos en la técnica de exploración, explotación, refinación, beneficio y comercialización del Li2CO3. En resumen, por parte del Gobierno no ha existido y, aún no existe, una inversión social suficiente en la formación de RR.HH.

La falta de equipo y maquinaria, vulgarmente se dice, que Bolivia no produce ni un clavo, esto pareciera cierto, porque a la fecha el gobierno tiene serias dificultades para contratar empresas que puedan brindar tecnología, producir maquinaria y equipo, procesar la salmuera para obtener el carbonato de litio. En resumen, en Bolivia no se fabrica ningún tipo de equipo ni maquinarias destinado a la extracción menos para procesar e industrializar el litio.

Gestión empresarial, desde un inicio, los responsables de la administración no han sido profesionales ni conocedores de los procesos químicos de los No Metales, mucho peor para industrializar la salmuera y obtener litio. Por otro lado, los constantes cambios de los responsables de Yacimientos de Litio Boliviano (YLB) no han permitido delinear una política de industrialización del litio a corto, mediano y a largo plazo.

Falta de infraestructura, Bolivia no cuenta con la infraestructura necesaria para la extracción y procesamiento del litio, porque se requiere una edificación especial; además, se debe tener una tecnología avanzada, que Bolivia no ha desarrollado, motivo por el cual, el gobierno recurre a empresas extranjeras para tener esta infraestructura y así industrializar el litio.

Complejidad de la salmuera, la alta concentración de magnesio (Mg) (20 a 25 partes), respecto al litio, resulta ser un proceso costoso y complejo, lo cual hace más difícil y, al mismo tiempo, menos eficiente y menos rentable para la industrialización del litio, en comparación con Argentina o Chile.

Falta de inversión extranjera, la falta de seguridad jurídica, la declaración expresa sobre el litio, como recurso estratégico, en la Constitución Política del Estado (CPE), la ley de Minería y Metalurgia (LMM) y la ley 928, señala que, en una primera fase de explotación del litio, debe estar en manos del Estado boliviano, es decir, bajo el control del gobierno con una restricción casi total a la invención privada.

Mercado Global y Competencia, el mercado global del litio es altamente competitivo, con actores ya posesionados en el mercado mundial como: Australia, Chile y la Argentina, mientras que para Bolivia es y será difícil ingresar al mercado del litio, donde los otros países tienen una mayor producción, en términos de volumen y acuerdos comerciales, mientras que el gobierno boliviano no tiene definida una política ni una estrategia de comercialización del litio, a nivel nacional ni internacional.

Falta una ley para industrializar el litio, es decir, que se requiere una ley específica para industrializar el litio, porque a la fecha, no se conoce los parámetros para la exploración, explotación, beneficio, refinación y/o la comercialización del litio. La LMM es muy general y está más orientada a los metales, antes que a los No metales y a los recursos evaporíticos.