Prioridades de la capital cruceña

Me permitiré seguir opinando sobre asuntos que atañen a esta capital cruceña de nuestros amores más encendidos, una de cuyas identidades las losetas, al alcalde le ha venido en gana arrancar de sopetón, o sea de inmediato y sin pensar si está bien o mal, si conviene o no. No abundaré más al respecto, así me lo exime la voz de ingenieros, juristas y de otros profesionales, todos ellos de los más idóneos, asimismo de la ciudadanía que se ha pronunciado en las calles, todos los cuales ya dictaron sentencia: no se debe cambiar las losetas en obsequio de la tradición y la historia, y por cuestiones técnicas, de infraestructura, en fin, de economía. Lo único que se requiere en determinadas arterias de la urbe es nivelar las losetas que, en sus orígenes, fueron mal asentadas.