Prisa lenta

Por mis tiempos de trabajo y zonas en las que habitualmente circulo, muy pocas veces me toca conducir mi vehículo por el Primer Anillo de Sucupira. La semana pasada, rompiendo mi rutina, estuve tres días por esa ruta, a media mañana. Esa lenta y exasperante calesita debe ser lo más parecido a un cuarto de torturas de la época medieval. Compadezco el suplicio de quienes padecen este castigo -físico (bocinas, gritos e insultos) y psicológico (estrés, angustia e impaciencia)- todos los santos días de su vida, mientras observan, impávidos, un carril vacío por el que planean las motitos de delivery.

La gente, que a todo se acostumbra, me dice que el “tormento” es peor en otras avenidas. Esta resignación ciudadana me recuerda al cuento de la rana y la olla caliente: si lanzáramos una rana en una olla de agua hirviendo, lo lógico -si es que antes no muere- es que de inmediato salte e intente escapar. Si ponemos esa misma rana en agua a temperatura ambiente, y muy, muy lentamente, la calentamos hasta que comience a hervir, la creencia popular dice que la rana se quedará tranquila, sin darse cuenta de que el agua se está calentando. El aumento de la temperatura será tan sutil que su cuerpo se irá adaptando al cambio, hasta que finalmente muera hervida, casi sin darse cuenta.