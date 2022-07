Privilegios militares y sobreprecios del subsidio

No solo eso, sino que también allí mismo las esposas de militares reciben el subsidio de lactancia en efectivo y no en productos como ocurre con el resto de las madres gestantes que reciben ese beneficio cada mes.​ La gerente de Subsidios y Articulación Productiva del Sedem, Malisa Ávalos, admitió que las esposas de militares reciben el beneficio en dinero porque supuestamente ‘tienen una normativa distinta’, pero la propia autoridad no supo explicar por qué se da esa odiosa diferencia con respecto a otras madres gestantes que no tienen esposos militares.