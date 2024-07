Procesos penales contra opinólogos de la economía

El presidente del Banco Central de Bolivia, informó el procesamiento penal de quienes cuestionaron al ente emisor por el incremento de la emisión monetaria y el cambio del stock de billetes. Indicando que se procedió a todos los análisis correspondientes de las diferentes declaraciones que han circulado, tratando de tergiversar este proceso administrativo y realizar las acciones legales contra estas personas, por el delito de “Difusión de Información Financiera Falsa”, artículo 248 del Código de penal. Señalando que la información falsa ha generado especulación e incertidumbre, afectando la percepción pública sobre la estabilidad monetaria del país.

En días pasados, varios analistas observaron el incremento de la emisión monetaria, que creció un 18% en 2023, que en términos monetarios representó una impresión de más de Bs 10.000 millones. Desde el BCB, indicaron que este fenómeno se debería a la intervención del Banco Fassil y a los conflictos sociales registrados en Santa Cruz de la Sierra el año pasado. El economista Jaime Dunn expresó que el gobierno, con el fin de cubrir sus gastos y conservar el modelo económico-social comunitario productivo, ha puesto en marcha la “máquina de hacer billetes que circulan sin respaldo en la economía local”. Recomendando a la población estar atenta a las cifras de la inflación. Apuntando que “Imprimir dinero, así como se escucha, simplemente vamos a poner la máquina para empezar a estampar más dinero de la nada y lo filtramos a la economía. Con eso, el gobierno empieza a pagar sus gastos. Imagínense, que cuando nos falta plata, simplemente fotocopiemos dinero (…) Eso es lo que está haciendo el gobierno”, manifestó el economista.

Ahora bien, conforme requisitos técnicos legales, para la aplicación de cualquier sanción penal prevista en ley, es imperioso al jurista hacer un análisis de “tipicidad”, lo que significa que la conducta sospechada de ilícita se deba subsumir o encuadrar perfectamente en el texto o tipo penal expresado en la norma legal y que se pretende emplear. De ahí que, el supuesto delito de “Difusión de Información Financiera Falsa” vemos que el mismo exige que dicha “propagación financiera” induzca o provoque el retiro masivo de depósitos de una o varias entidades de intermediación bancaria, incite o induzca a los clientes a no cumplir con los compromisos mercantiles adquiridos, dañando o deteriorando la imagen y estabilidad de una entidad de prestataria de dineros o del sistema financiero nacional, sancionando tal conducta con cinco a diez años de cárcel.

A los corrientes y de las afirmaciones de Jaime Dunn y el comportamiento de la población en el ámbito nacional, no se ha comprobado un retiro masivo de depósitos de una o varias instituciones financieras, tampoco, nos hemos percatado que clientes no hayan cumplido con los compromisos financieros adquiridos y que se tenga dañado o deteriorado la imagen de una entidad o del sistema financiero en su totalidad. Además, vemos que dicho tipo penal contrae una restricción o supresión a cualquier pretensión penal en favor de quienes realizan estudios, análisis y opiniones de carácter científico, siempre y cuando sea con base en información auténtica y verificable, que esté orientada a evaluar o calificar el sistema económico o sus actores, buscando maximizar su eficiencia y desarrollo.

Consiguientemente y haciendo dicho ejercicio técnico jurídico sobre la conducta del opinólogo en cuestión consistente en sus declaraciones públicas sobre el incremento de la emisión monetaria, evidenciamos que las mismas no se subsumen al tipo penal pretendido por el presidente del BCB toda vez que el mismo no nos ha probado que en el país y a partir de dichas declaraciones del economista, exista cualquier retiro masivo de depósitos, el incumplimiento de compromisos financieros, o, el daño o deterioro de la imagen o estabilidad del sistema financiero nacional. Muy por el contrario, corroboramos que el estudio, análisis u opinión, del experto es de carácter científico ya que lo realizó en base a una verdad material – art. 180 C.P.E. que el mismo BCB admitió cuando asintió haber adquirido importante cantidad de dinero.

Nótese que uno de los derechos fundamentales prevenidos en el art. 21.5 de la Constitución, es “La Libertad de Expresión”, por el que se garantiza el derecho a expresar y difundir libremente pensamientos u opiniones por cualquier medio de comunicación, de forma oral, escrita o visual, individual o colectiva. Así, el anuncio de parte del presidente del BCB de procesar a los opinólogos respecto al papel moneda recientemente internado al país, muy por el contrario de constituirse en el delito ansiado, comprobamos que se subsume en una conducta criminal prevista en el tipo penal de “Amenazas”, donde “El que mediante amenazas graves alarmare o amedrentare a una persona, será sancionado con prestación de trabajo de un mes a un año”.

Sin ingresar a aspectos políticos que evidencia la falta de argumentos sólidos que desmitifiquen las opiniones en contra de la política monetaria sospechada como inflacionaria, el servidor público olvida que la opinión de cualquier ciudadano de la nación es la de su patrón toda vez que la razón de existir del Estado es la de servir al pueblo y no a sus gobernantes; ya que en un supuesto “Estado de Derecho”, donde rige la supremacía de la Constitución, todos sus ciudadanos e instituciones, son responsables ante las leyes, incluidos sus gobernantes o empleados públicos, en este caso el ofuscado presidente del BCB. Por lo que, cualquier medida o acción de este funcionario para ser aceptada, primeramente debe estar sujeta a la norma jurídica.

Todo ello, debido a que “Estado de Derecho” contrasta con lo que sucede en una dictadura, donde el deseo del dictador atropella la norma jurídica. Y es que, en el “Estado de Derecho” las leyes son las que organizan y fijan los límites de derechos de todos los ciudadanos y de sus gobernantes. Por lo que el presidente del BCB se equivoca de cabo a rabo cuando ensaya a intimidar al economista, ya que a través de ese acto lo hace en contra de toda la población nacional, debido a que ataca a quien es la razón de existencia del Estado, que esta compuesto por tres elementos: nación, territorio y gobierno. Y no como en el feudalismo donde el “Estado soy yo” y que ahora pretende resurgir el deslumbrado servidor público.

Concluyentemente y para no trasgredir el “Estado de Derecho” vigente a los corrientes, sugerimos al extemporáneo presidente del BCB parar de sus actuaciones absolutistas de intimidar a la ciudadanía, que tiene el pleno derecho de opinar sobre sus actuaciones, sean correctas o incorrectas y mas por el contrario, que se dedique a su principal función de preservar el poder adquisitivo de la moneda nacional y así contribuir al desarrollo económico y social de la nación.