Procuraduría suspende reunión con las víctimas del caso Rósza

“La reunión no se instaló. Estaban convocados Elöd Tóásó, Mario Tadic, Juan Carlos Guedes, Alcides Mendoza, Caroline Dwyer, madre de Michael Dwyer, y el abogado defensor Gerardo Prado. Debía instalarse a las 14:00, pero hasta las 14:30 no se había instalado y después la Procuraduría comunicó que no se iba a realizar porque la carta con la que convocaron a Guedes se hizo pública y ellos se molestaron porque en una parte habla de confidencialidad”, manifestó ayer el abogado Gary Prado, en contacto con EL DEBER.